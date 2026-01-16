On joj stalno ljubomoriše, buknuće zbog Aneli: Dača najavio totalni karambol u vezi Mine i Viktora! (VIDEO)

Sve miriše na haos!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide kako se Mina Vrbaški žali na Viktorovo ponašanje.

- Ona je rekla da se svi sklonimo i ja sam otišao. Bilo ko da je stajao ako je rekla da se svi sklone i budu samo Dača i ona... Što ja ne bih voleo Asmina? - rekao je Viktor.

- Ja njega nisam ni čula, bila sam toliko besna. Ja sam pukla i rekla sam da više neću da ćutim i da ću sve da komentarišem. Rešili smo to posle dva, tri sata i malo se iskulirao. Ja sam imala svađu, izbacila sam negativu iz sebe. Mogu da kažem da mi je ovo slatka svađa kad pogledam sve i ništa strašno nije bilo. Normalno je da imamo situnu raspravu, ali mislim da u narednom periodu do toga neće doći. On ne ljubomoriše, ne dajem mu povoda i prema meni je divan i trpi me. Ja imam faze, a on me razume i kad mi se ćuti on ćuti sa mnom. Baš mi je podrška ovde i uvek mi govori da budem aktivnija i da komentarišem. Dok su teme on komentariše sa Mićom i ima isto mišljenje kao ja, ali nikad neće da ustane - govorila je Mina.

- Ja mislim da će ovo baš brzo da bukne zbog Aneli. Ja mislim da će ovo brzo da pređe u patologiju jer on njoj stalno ljubomoriše. Kako je nastala svađa između Mine i Aneli? Ja Mini kažem kad Viktor dobaci Aneli i onda joj kažem da Mina pripazi šta radiš - rekao je Dača.

Autor: A. Nikolić