Zadruga

Vrteo sam ti br*davice u krug: Viktor ukanalio Dušicu za sva vremena, ona se guši u sopstvenim lažima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Raskrinkavanje do koske!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Mina Vrbaški, Dača Virijević i Viktor Gagić pričaju o Dušici Đokić.

- Kakav je ovo mali lažov, j*bem ti mater klošaru mali - rekla je Dušica.

- Ajde beži bre muka mi je više tvog lažnog moralisanja - rekao je Viktor.

- J*bem li ti mamu u p*čku - rekla je Dušica.

- Ti uvek vređaš porodice, ajde paljba bre. Ti ćeš da kažeš da je njegova mama k*rva, marš na mesto - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Izvini Dušice, ja moram da budem iskren. Meni je Viktor rekao da mu je d*kala k*rac - rekao je Janjuš.

- Nikada u životu, kunem se u sve na svetu. J*bem li ti mamu - rekla je Dušica.

- Šta sam ti sa s*sama radio? Morališeš mi ovde, muka mi te više. Ja sam ti vrteo bradavicu - rekao je Viktor.

- Ti si se klela u porodicu da se nisi ljubila s Asminom - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja mogu da odem do nekih granica, ali ih nikad ne prelazim - rekla je Dušica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

