Ti si mi bio kao kinder jaje, lepo upakovan, a unutra mala igračka: Viktor ispoštovao Minu i poslao Anđela, Jovana sasula njemu i Aneli sve u lice (VIDEO)

Iskrena do koske!

Ivana Šopić dala je reč Viktoru Gagiću.

- Mislim da nije ispala korektna prema Ivanu, smatram da joj je on bio drugar, tako da tu nije ispala korektna. Anđelo i ja imamo normalan odnos, kulturan si, fin, sviđa mi se što nisi uvredio nijednu devojku na grublji način. Drago mi je što Minu nijednom nisi uvredio, rekao sam da se neću mešati, jednom sam osetio potrebu kada sam mislio da si preterao. Šaljem Anđela, ostavljam Aneli - rekao je Viktor.

- Kada sam došla ovde, izgledao si mi jako prazno, bezlično, kao neko ko je kao kinder jaje, jako lepo upakovan, a mala igračka. Ja se ne vodim tim anketama, kao ljudi ovde, ja sam informatički pismena. Ono što je meni indikator uspeha ovde, jeste ponašanje ovde. Ja sam s tobom imala jedan sukob mišljenja. Ja sam rekla da nije u redu ta situacija sa Terzom, ali ti si se njemu izvinio, na Elitoviziji si opet ispao čovek i ispao si fer, rekao si da si tako osetio. Pokazao si divnu ljudsku osobinu a to je da ti je krivo i da si se pokajao i da ti to nije trebalo. Što se tiče Aneli, sve to što je bilo pre, ja ne znam, ja sam to ovde čula, nije normalno da imaš prisan odnos sa bivšim partnerima, pa čak i sa ocem svog deteta, jer ste prešli granice koje se ne prelaze, a izgovorili ste stvari koje se ne opraštaju. Na primer, počeću od Janjuša, ne podnosim ga organski, misli da je zvezda i da je sarkastičan, ne bih da nekoga vređam. Ti si abortirala njegovo dete, mene niko na to ne bi mogao da natera, kriv je, ali ništa manje nego ti i posle toga, nije normalno da se maziš sa njim i da te masira. Šaljem Aneli, ostavljam Anđela - rekla je Jovana.

Autor: Nikola Žugić