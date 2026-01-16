Razvezala jezik: Kačavenda ubacila u petu brzinu i nikad brutalnije urnisala Jakšićku! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide kako Milena Kačavenda ponovo spominje Aleksandru Jakšić.

- Ja sam zaboravila na naš problem, ali me ona stalno vraća. Bile su nominacije i Bora mi je rekao da je Janjuš na nominacijama rekao da sam klempava, ružna, loš čovek. To govori o vama, a ne o meni - rekla je Jakšićka.

- Bora kao da ljubomoriše i želi da me makne od Jakšićke - dodao je Janjuš.

- Ja sam rekla da to govori o njima, a da ja o njima nikad ništa ružni nisam rekla i da ne pričam po ćoskovima. Ja sam rekla da me je Janjuš razočarao ako je to istine jer nema razloga da tako priča o meni. On ako kaže da to nije rekao ja mu verujem - pričala je ona.

- Ja sam te posle poljupca sa mnom datekao sa Anđelom ispod ćebeta u pabu kako se držite za ruke - rekao je Janjuš.

- To je bilo par dana posle Nove godine. Bile su priče da je Janjuš bio sa Dušicom i Sandrom, a ja sam rekla ako ide i švrlja da nećemo imati ljubavni kontakt i ja stojim iza toga jer nisam u kokošinjcu - nastavila je Jakšićka.

- Ona je htela da nervira Kačavendu, pa je rekla kakve usne ja imam i onda ispada da se sa mnom ljubi u inat Mileni - rekao je Janjuš.

- Bolje da ti je Bora objasnio koliko su se svađali i da je Janjuš bio u šoku. Ja sam bila u šoku kad sam saznala da si Peci pominjala pokojnog brata od devet godina, da si ga uhodila i otkopavala grobove. Ja sam mislila da si dama i da ne vređaš, ne diraš pokojne i ne otkopavaš grobove - komentaridala je Milena.

Autor: A. Nikolić