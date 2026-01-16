Urla iz petnih žila: Jakšićka doživela pomračenje i počela da vrišti na Boginju zbog Janjuša, bukti rat (VIDEO)

Haos!

Aleksandra Jakšić i Tanja Stijelja Boginja žestoko su zaratile nakon emisije kada je Jakšićka saznala da joj je Boginja napravila smicalicu i posvađala je s Markom Janjuševićem Janjušem.

- Je l' moguće da si mi smestila? - upitala je Jakšićka.

- Ti si mene pitala za Janjuša, a Bora me u tom momentu pogledao i namignuo, pa sam ti ja rekla: ''Da, rekao je to''. Sprdala sam se - rekla je Boginja.

- Molim? Dođeš i slažeš mene kao drugaricu zbog Bore, mogla si da mi napraviš problem - rekla je Jakšićka.

- Nisam namerno, šta se pališ - rekla je Boginja.

- Boli me k*rac za Boru, ja pričam o nama. Ne smeš to da mi radiš, mene briga za Janjuša samo me zanima šta ti radiš - rekla je Jakšićka.

- Dobro, izvini pogrešila sam i to je to - rekla je Boginja.

- Bolje da si me ogovarala nego što si me ovako uvalila u problem - rekla je Jakšićka.

- Je l' tebi Janjuš nešto znači? - upitala je Boginja.

- Mene ne može niko da laže ovde, to moraš da shvatiš - rekla je Jakšićka.

- Dobro, pogrešila sam. Neću više da se svađam - rekla je Boginja.

Autor: N.Panić