DA UZMEŠ PARE NA MOJOJ MUCI... Terza slomljen od bola zbog Munjezove izdaje, osvrnuo se na neprijatnost sa Milicom na Barbarinom krštenju: ZGAZILA ME JE KAO CRVA! (VIDEO)

Nije mu lako!

Borislav Terzić Terza otvorio je dušu robotu Toši o svemu vezanom za njegovog druga Danijela Dujkovića Munjeza i njegovu izdaju.

- Kako si? - upitao je Toša.

- Tošo, u šoku sam. Sinoć su mi vene bile poput prstiju od stresa. U nekoliko dana, tri velika udarca sam dobio emotivna. Ovo vezano za Munju, razočao sam se. Gledao sam ga kao druga i prijatelja, zajedno smo bili svuda, stalno. On je jedini momak koji je bio u mojoj kući. Razočaran sam, stvarno. Da uzmeš pare na mojoj muci... - rekao je Terza.

- Da li si ga video u crkvi na Barbarinom krštenju? - upitao je Toša.

- Da. On je bio izdvojen u nekom delu dalje, nije smeo da mi prilazi, bio je jedini od učesnika rijalitija tamo. On se veselio posle na proslavi, a prodao me je. Ne znam kako ljudi mogu tako da se ponašaju. Ako pljuje Sofiju, to znači da mene ne poštuje. Izbacivao je slike mog deteta na Instagram, sve to mene veoma boli, iskreno. Ja ne znam, ali boli me veoma sve to. Izlazi sa Milicom napolju, to je kao da ja sad izlazim sa Stefani, nije fer. Što se tiče Milice, ona je mene zgazila kao crva - kazao je Terza.

Autor: S.Z.