NEMA PRIJATELJE, SVE JE PRODALA: Mina skinula rukavice, pa osula drvlje i kamenje po Aneli Ahmić! (VIDEO)

Dala svoj sud!

Naredna koja je iznela svoj stav tokom nominacina Odabranih bila je Mina Vrbaški.

- Nominujem Aneli. Ona nema prijatelje, sve je prodala. Tako se jedna majka ne ponaša. Sa njom sam imala sukob, ona je počela mene prva da vređa. Rekla sam joj nekoliko putan da se skloni od mene fino, a onda je ona krenula da me vređa i pominje mi majku. Nakon toga sam svašta izgovorila i ja njoj. Njeno prijateljstvo sa Majom je lažno. Videli smo šta joj je radila iza leđa tokom žurke, što je veoma strašno. Pokazala je ko je i šta je. Imam najgore moguće mišljenje o njoj - istakla je Mina.

Autor: S.Z.