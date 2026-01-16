AKTUELNO

POKAZAO JE SVOJU NEMOĆ I PONIZIO TEODORU! Maja uverena da Bebica preko nje iskazuje gnev prema Filipu! (VIDEO)

Maja Marinković dobila je reč od voditelja Milana Miloševića kako bi prokomentarisala uvrede koje je dobila od Nenada Macanovića Bebice.

- Jeste Bebica ponizio Teodoru, pokazao je samo svoju nemoć. Ona nije vređala i uputila Aneli i meni neke uvrede, ali ni ja na to njemu nisam želela da uzvratim kako sam mogla - rekla je Maja.

- Da li je time što je rekao vezano za Filipa, svrstao i Teodoru u tu klasifikaciju dro*a, kako vas je nazvao? - upitao je voditelj.

- Ne bih ja to da kažem, ali tako nekako ispada - kazala je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

