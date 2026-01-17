AKTUELNO

Nešto bi se desilo... Filip priznao da je u utorak bio na korak do vrele akcije sa Aneli Ahmić! (VIDEO)

Konačno progovorio!

U toku je emisija "Pitanja novinara". Voditelj Darko Tanasijević razgovorao je sa Filipom Đukićem o njegovom flertovanju sa Aneli Ahmić i vrlo prisnom odnosu koji su imali na žurki.

- Ljudi su blagi prema meni, ali ja i dalje ne mogu da se osećam kao što sam se osećao pre 20 dana. Meni vrije u stomaku, ne mogu da jedem kako treba. Ovde i da nisu komentarisali loše tako bih se osećao jer ovo što sam ja uradio je katastrofa - govorio je Filip.

- Pričao si Luki da nećeš da te on pravi budalom i da energija može da se oseti, da li si to pokazao Luki s njegovom verenicom sa kojom je živeo i želeo budućnost?

- Tako ispada. Oni su ušli u vezu, i dalje su u vezi i dokazali su da je bila prava emocija čim su i sad zajedno. Ajde da sam se ja zaljubio u Aneli ili da želim da budem u vezi, ali ja to ne mogu da kažem. Ko god mene da pita zašto Aneli, šta ja da kažem? Ja bih rekao da ona mene loži. Čim smo mi odluči da nešto radimo znači da se nešto desilo. Na meni je to vremenom da demantujem. Kako ja sad da demantujem to? Ja ne mogu sebe da vadim kad za ovo nema opravdanja. Ljudi imaju pravo da pomisle šta god - pričao je Đukić.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

