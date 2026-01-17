Ne mislim da je p*der, ali bi te opalio: Anastasija bacila Boru Santanu u novi kanal, Urošu dala zeleno svetlo da se bori za njega! (VIDEO)

Drama!

Anastasija Brčić, Uroš Stanić i Bora Santana razgovarali su u spvaćoj sobi za vreme emisije "Pitanja novinara".

- Ne mislim da je p*der nego da je biseksualac. Tačnije ne ni to jer ne bi bio u vezi sa tobom nego bi te opalio... Nema šanse da bih opet bila sa tobom, meni si gadan - rekla je ona,.

- Meni nisi gadan. Meni si najbolji. Bićeš moj ili božiji i ne dam te nikome. Da li nad podržavaš? - pitao je Uroš.

- Naravno - dodala je ona.

- Ti se meni sviđaš - nastavio je Uroš.

Autor: A. Nikolić