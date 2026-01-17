Krš i lom za stolom! Mića i Aneli urlaju na učesnike, ona otkrila da li je Maja videla nju i Filipa, pa je imala tri puta se*s (VIDEO)

Ori se sve!

Haos Lepog Miće i Aneli Ahmić sa učesnicima nije prestajao, te je tako Darko Tanasijević nastavio razgovor s Mićom kada su se strasti malo smirile.

- Kako komentarišeš to što je Maja imala žestoki se*s sa Filipom tog jutra, iako je videla sve - pitao je Darko.

- Da ga žestoko voli (smeh)...Baba (Kačavenda) je poludela, smirite babu - rekao je Mića.

- Je*em li ti familiju ku*vanjsku, pozdravi ćerku - urlala je Kačavenda.

- Maja je videla šta Filip radi sve, Maja je bila sa Asminom u tuš kabini u tri sata i pet minuta i tražila viski, od kada se u toaletu traži viski?! To je istina lažovi jedni! Kako se zovu osobe koje imaju tri puta se*s, a nisu u vezi?! Pitam te, kako se zovu?! Oni na to pristaju, šta će Maji Filip koji je pijan koji ne zna šta radi i sada je prijatelji brane?! Ne, oni ti nisu prijatelji, ovo su ti najveći dušmani - urlao je Mića.

- Mića je dolazio kod mene i nagovarao me da te napadam, da te veštački napadam - skočio je Dača.

- Aneli, da li misliš da je Maja videla tebe i Filipa u kazinu, pa imala opet se*s sa njim tri puta - pitao je Darko.

- Pitala sam je ja da li je videla, pitala sam je tri, četiri puta, rekla je da nije videla. Videla sam na klipu danas da je bila, tačno je videla kada je on mene grlio...Što se tiče mene, ja prihvatam krivicu, ali neću da dozvolim da me nazivaju dr*ljom i ku*vom. Zašto ne bih ja komentarisala Maju?! Meni je to van svake pameti, ni sa kim se nisam je*ala, a ona je imala tri puta se*s i ne visi sa lustera, a ja se nazivam zbog flerta najgorim imenima - rekla je Aneli.

- Da li si dokazala da si fatalna za muškarce u Beloj kući - pitao je Darko.

- To mi je glupo da pričam, pa nisam ja došla ovde da bilo šta dokazujem. Dokazalo se da moja energija prija, da im prija moje društvo. Sigurno neću da idem i da plešem sa Muratom koji nema tu energiju - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić