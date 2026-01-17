OKREĆE SVE U SVOJU KORIST: Kačavenda istakla Teodora iz dana u dan uništava Bebicu sve više, Luka progovorio o Janjuševoj ironiji: BOLJE BITI LUKAV, NEGO GLUP! (VIDEO)

Dali svoj sud!

Učesnici Elite danas biraju najlukaviju osobu. Naredni je svoj stav iskazao Luka Vujović.

- Teodora je najlukavija. Ona sve okrene u svoju korist. Bebica joj se izvinjava doslovno za njene greške. Dača je na drugom mestu, a na trećem je Zorica - kazala je Milena.

- Sofija, Dača i Milena. Sve je jasno, sve se vidi - kazala je Zorica.

- Na prvom mestu je Janjuš. On svojom ironijom daje do znanja da niko ne zna na čemu je sa njim. Bolje biti lukav, nego glup. Asmin je na drugom mestu, izigrao je neke osobe. Na trećem je Zorica - kazao je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.