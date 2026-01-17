AKTUELNO

Zadruga

PREVARILA GA JE I NAVUKLA DA SE ON NJOJ IZVINI: Vanja Živić stavila Teodoru na stub srama, Uroš jedva dočekao da oplete po Filipu: GLUMI ŽRTVU I LUKAVO ĆUTI! (VIDEO)

Učesnici danas imanuju najlukaviju osobu u Eliti.

- Lukavost nije lepa osobina. Lukava je lisica, to svi znade. Dača je veoma lukav. Ne dopada mi se jer provocira ljude kad su u crvenom, ali smatram da radi na sebi i da će se potruditi da više to ne radi. Hana je na drugom mestu. Namazana je i perfidna. Nerio, ti ideš srcem, a ona mozgom. Nikako nije naivna. Na trećem mestu je Uroš Stanić - rekao je Luks.

- Na prvom mestu je Dača, na drugom je Uroš. Njih dvojica su veoma lukavi, perfidni i namazani. Teodora je na trećem mestu. Prevarila ga je i navukla da se on njoj izvini - kazala je Vanja Živić.

- Maja je na prvom mestu. Namazana je i kvarna. Nekad na svoju štetu. Druga osoba je Filip. Namazan je i kvaran, glumi žrtvu i lukavo ćuti - kazao

- Sara Stojanović je na prvom mestu.

