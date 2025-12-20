AKTUELNO

Zadruga

NIJE BIO TAKAV: Filip šokiran jer Luka planira budućnost sa Anitom nakon dva dana veze, Ivan jedva dočekao da oplete po odnosu Aneli i Asmina! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Napeto!

Učesnici Elite danas biraju učesnike koji imaju najviše nerealnih očekivanja. Naredni je svoj stav iskazao Filip Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na prvom mestu je Sara. Previše brza kad uđe u neki odnos. Nema kočnicu. Na drugom mestu je Luka. Anitu neću staviti, mlada je, ali je i mene idealizovala, da se ne lažemo. Ono što mi nije jasno je kako je to Luka rešio posle dva dana veze da planira zajednički život sa njom. Iskreno, mene to čudi jer znam da on ranije nije bio takav, imao je neko realnije razmišljanje. Na trećem mestu je Terza, najviše iz odnosa sa Minom - rekao je Filip.

- Najnerealniji ovde su Luks, Luka i Bora. Stariji su po petnaest godina od svojih partnerki, a očekuju od njih neku zrelost. Imamo tu i druge odnose, Milenu i Milosavu, one su takođe nerealne, ali ću ipak ovu trojicu navesti - rekao je Janjuš kroz smeh.

- Najnerealnija je Aneli. Očekivala je velike stvari od Luke, brak i porodicu, a on je na kraju završio u odnosu sa Anitom. Nije samo nerealna bila kada je odnos sa Lukom u pitanju, već i kada je o Asminu reč. Ona bi nakon svega bila u stanju da se ponovo vrati Asminu i uda se za njega. Na drugom mestu je ovaj oštećeni Bebica. Ponaša se kao da je Teodora bila sa drugim tipom pre dvadeset godina, a ne pre mesec dana. Veoma jadno, ali dobro. Na trećem mestu je Milosava - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

