TO MI JE VELIKA KOČNICA: Filip otkrio zbog čega ne može da uđe u vezu sa Anitom, ona ga stavila ispred Luke, pa osetila Vujovićev GNEV (VIDEO)

Napeto!

Učesnicima Elite pušten je naredni video-klip u emisiji ''Gledanje snimaka'', te su učesnici imali priliku da čuju razgovor Filipa Đukića i Bore Santane.

- Anita mi jedina odgovara. . Da, ja želim da budem pored nje i u ozbiljnog vezi, ali ja sam rekao da imam preveliki problem, kao što sam i rekao, jer ona ima dete. Ne želim da je povredim, jer sam se izjasnio i ranije da je to velika kočnica kod mene - rekao je Filip.

- Meni nije jasno. Rekao si onda da ti se dopada zauzeta Teodora, sad ti se dopada Anita odjednom. Ti se ponašaš kao da su devojke ovde na čiviluku, nisi jasan nikom ja mislim - dodao je Ivan.

- Ne teram Anitu da bude sa mnom. Rekao sam da bih bio sa njom, ne da želim sad. Ne moram ni da pričam sa njom. Anitu poznajem najduže, lepo se ponaša, rekao sam da bih bio sa njom. Teodora mi se dopala fizičiki, rekao sam da ako se poklopimo, da bih ušao u odnos, nismo se poklopili i završili smo sve - kazao je Filip.

- Filip je rekao da ne želi da komunicira sa Anitom zbog izdaje, a Anita se nakon toga naprasno zbližila sa Lukom. Kad se to desilo, Filip odjednom želi vezu sa Anitom. Do juče mu je Teodora bila simpatija, ništa mi nije jasno - dodala je Boginja.

- Anita, s kim bi pre bila, sa Lukom ili Filipom? - upitao je voditelj.

- Filip je jedini ispravan ovde. Anita, ti si ta koja je od*ebana od strane mene, pa govoriš da bi bila sa Filipom - kazala je Anita.

- Bolja bi mi bila i kombinacija sa Filiom, nego odnos sa tobom - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.