PREBACILA VRUĆ KROMPIR NA SOFIJU: Sofi bez blama negirala da je proširila priču kako je Gastoz zaljubljen u nju, pa osetila Jordankin prekor! (VIDEO)

Napeto!

Naredne sagovornice voditelja Dače Virijevića, Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice u emisiji ''N.N.'' bile su Jordanka Denčić i Sofi Tikačenko.

- Sofi, da li si ti folirant? - upitao je Bebica.

- Pa...ako Gastoz to kaže, ja mogu da mu objasnim pta imam i kažem šta je i kako je. On je meni drag, ali nikada nisam bila lažna i ništa loše nisam radila po pitanju njega - kazala je Sofi.

- Jordanka, da li je Anđela veći folirant koja laže o odnosu sa Pavlom, ili Gastoz koji je dosta prećutao o odnosu sa Sofi? - upitao je Dača.

- Meni jeste Anđele žao jer je on pričao sa Sofi dosta, to je činjenica, ali ovde je Sofi najveći folirant, to je tako - kazala je Jordanka.

- Ja bih volela da vidim zbog čega sam ja to folirant - kazala je Sofi.

- Ti si rekla da je on u tebe zaljubljen - dodala je Jordanka.

- Ne. Tu temu su započele moja kvazi drugarica Sofija i Kačavenda - kazala je Sofi.

- Da li ti se dopada Gastoz? - upotao je Bebica.

- On je harmizmatičan, duhovit i drag, ali mi se ne dopada na taj način kao muškarac - rekla je Sofi.

