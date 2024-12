Jedno priča, drugo radi: Rajačić jedva dočekao da oplete po Kačavendi, Ivan klasifikovao dupljake u Eliti! (VIDEO)

Napeto!

Učesnici Elite danas biraju najvećeg dupljaka. Naredni je svoj stav iskazao Uroš Rajačić.

- Na prvom mestu je Milena. Ona jedno misli, drugo radi. Žena koja je sve svoje ljude izdala. Stanić je takođe tu, on je s ljudima iz koristi, to mu na čelo piše. Sofi je isto tako ljugava prema Dači. Smetala joj je Sofija, a sada se druži sa njom - kazao je Rajačić.

- Prvi igraju duplu igru, a to je Sofija. Ne treba da objašnjavam zbog čega je ona u toj grupi dupljaka. Dupljaci ovde se generalno razlikuju, sve zavisi od cilja. Druga osoba je Đedović, on sve u svoju korist radi, taj je tip dupljaka. Uvek se iz svega izvuče. Bio je dobar sa dve zaraćene strane, Matorom i Anitom, to mi nikada nije bilo jasno. Na trećem mestu je Bebica, koji je dupljak koji se šlihta druhim ljudima, a određenima okrene leđa naprasno - kazao je Ivan.

- Stanić je na prvom mestu, on je jedna mala budaletina. Dupljak je ispao prema Anđeli. Na drugom mestu je Sofija. Odluči se ili je limun, ili ljimun. Ne ide to što radiš. Na trećem mestu su Aleksandra i Ivan - rekao je Luka.

