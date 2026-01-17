AKTUELNO

REAKCIJE SU TI TAKVE: Aniti prekipelo jer Luka ne vadi Aneli iz usta, zapretila mu da će umešati Anđela u njihov odnos! (VIDEO)

Šok!

Luka Vujović došao je u Pab kako bi sa Antiom razgovarao o njihovim problemima.

- Nakon rasprave naše, ideš kod Dače i pričaš mu sve. On ti je rekao da si zbog rijalitija juče plakao - kazala je Anita.

- Anita, niko ne reaguje od nas isto, razumi. Ako si jedan dan raspoložena, da te neko uvredi, nećeš reagovati. Ako si neraspoložena, onda se brecaš. Ovo sve sa Reljom nam kvari odnos, jer si besna - rekao je Luka.

- Ne. Naš odnos kvari Aneli. Reakcije su ti takve. Nemoj da ti ubacim Anđela u naš odnos, pa da vidiš - rekla je Aniti.

- Je l' sam ja Aneli naveo na anketi danas, je l' sam je pomenuo? - upitao je Luka.

- Nema veze, uvek sve u svoju korist okrećeš - kazala je Anita.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

