Dočekale svojih pet minuta: Boginja i Vanja zajedničkim snagama oplele po Bori, pa ga proglasile ŠLIHTAROM i DRUKAROM, on najavio tužbe! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asminu Durdžiću kako bi nominovao Uroša Stanića i Boru Santanu.

- Uroš je dokazao koliko ljudi nemaju svoj stav i koliko su glupi. Ovde prijatelje prave nemaš. Skačeš za neke osobe, a nisam nikad videla da neko skače za tebe. Volim tvoja izlaganja jer se ne plašiš nikoga, ni prijatelje ne tešiš lažno. Što se Bore tiče nisam dužna da me vređaš na način koji ne priliči. Spominjao si moju sestru i mog brata bez ikakvog razloga. Zakleo si mi se da nikad nećeš, pa si mi izgovorio još brutalnije reči. Nisi dobro! Ako me budeš tužio i ja ću tebe. Rugao si se mom problemu i to ti neću zaboraviti. Ti si izdajica, šlihtaš se određenim osobama. Ja verujem Anastasiji sto posto - rekla je Boginja.

- Jako si se ogrešio o mene, a da nisi ni svestan. Videla sam dobru nameru u tebi i setu u očima. Ja sam sad upoznala potpuno drugačijeg Boru. Naš sukob je nastao zbog tvojih kompleksa i sujete gde me konstantno podbadaš. Ja ne mogu ovo sve da zaboravim jer dobro radiš svoj posao. Nisi dobronameran čovek. Šlihtaš se određenim osobama. Vređaš me mesecima, ali nije mi više žao - rekla je Vanja.

- Šta si ti uradila šesti dan? - pitao je Bora.

- To je tvoja nezrelost - rekla je Vanja.

- Je l' tvrdiš da sam drukara i cinkaroš? - pitao je Bora.

- Da - rekla je Vanja.

- Hoćeš imati svedoke za to? - pitao je Bora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić