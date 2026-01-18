Mene bi bilo sramota da jedem i pijem, a znam neke stvari: Zorica bacila sve karte na sto, pa progovorila o braku Bore i Milice Kemez! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Zorici Marković kako bi nominovala Uroša Stanića i Boru Santanu.

- Sad se mali slatki Uki sladi jer kaže da me prozivaju u pet. Meni je dovoljno da je njegova majka rekla da sam od tri osoba i ja njegov prijatelj. Naljutio si se na mene jer nisam došla na svadbu, ali mene bi bilo sramota da jedem i pijem lažno, a znam šta se dešava. Žena ti je neviđeno zabila nož u leđa. Nije lepo - rekla je Zorica.

- Boro rekao si da sam nepismen i da nemam dva padeža, pa si mi spomenuo oca i time si me jako razočarao. Tvoje vređanje jeste ružno i katastrofalno je. Što se Anastasije tiče tu stajem na tvoju stranu jer sam video više puta da te pecka. Ako znate da je lud ne dirate ga. Pomogao si mnogim mladim ljudima ovde, i meni si dao mikrofon milion puta da nešto otpevam. Uroš me nikad nije vređao, samo mi je govorio da ne budem lažni Đedović. Da tvojih provokacija nema bio bi idealan komentator. Ostavljam Uroša jer mi nikad nije porodicu uvredio - rekao je Dačo.

- Ovi ljudi koji imaju najgore mišljenje o tebi će posle doći kod tebe i ulizivati. Umeš da budeš simpatičan i zanimljiv. Boro meni je fascinantno što ti meni nikad nisi spomenuo sukobe, a sad gledamo ovo. Možeš i te kako da iskontrolišeš tu stranu - rekao je Viktor.

Autor: A.Anđić