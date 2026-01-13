AKTUELNO

Zadruga

Crni sto na nogama za sam kraj! Mina progovorila o drami sa Viktorom zbog Dušice, Asmin napao Ivana: Pokazuješ da si ljubomoran na mene zbog Aneli (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Mini Vrbaški kako bi prokomentarisala svađu sa Viktorom Gagićem koju je imala jutros.

- Što si poludela na Viktora zbog Dušice - pitao je Milan.

- Umešao se, smatram da nije trebao. Juče je dobacio Asminu: "Gde su ti kodeksi?", onda Asmin nije čuo, pa je on ponovo dobacio: "Gde su ti kodeksi, to je moja bivša devojka?", ja sam mu onda rekla šta on ima da se petlja - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Smatrao sam da je to obična šala, jer su oni provlačili moje neke kodekse. Ti i Terza ste provlačili moje kodekse, a ona nije bila sa Terzom - rekao je Viktor.

- Neslana šala u momentu kada ne treba da se dobaci, meni je to zasmetalo, ja ću odmah to da kažem, nego da mu kažem za pet dana. Razgovarali smo i rešili smo problem - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam to stvarno shvatio kao zaj*banciju, mušku šalu i znam na šta je mislio, ja sam se nasmejao i namignuo mu. Ja kada sam Maji slao čokolade, okrenuli su se svi da je fejk, sada ovo sa Dušicom, onda pričaju da radim u inat Maji. Ti (Ivan) sada pokazuješ da si ljubomoran na mene zbog Aneli Ahmić - rekao je Asmin.

- Ti si malo pre rekao da nećeš da je*eš zbog ćerke, sestre i mame, meni si rekao da si je je*ao - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- To je rekao iz sujete jer je odj*ban s moje strane - rekla je Dušica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ogrešio si se, OSTAĆEŠ SAM NA KRAJU! Mina rešila da spusti Asmina na zemlju, on promenio sve boje! (VIDEO)

Zadruga

Ja sam Miličina drugarica... Aneli zakucala za sam kraj nominacija, dala svoj sud o pomirenju Sofije i Terze (VIDEO)

Zadruga

Bez dlake na jeziku! Mina progovorila o Terzi, Sara otkrila kako gleda na Alibabu, a kako na Ivana Marinkovića (VIDEO)

Zadruga

Tebe je proslavio Peca Vijagra: Asmin ključa od ljubomore na Maju zbog Đukića, pljušte prozivke na sve strane (VIDEO)

Zadruga

Ti mene MRZIŠ, ne možeš očima da me gledaš: Uroš shvatio da ga Asmin ne gotivi, misli da ga je uzeo uz sebe zbog sukoba sa Aneli (VIDEO)

Domaći

ŠOK! Ša progovorio o susretu sa Vanjom na sudu zbog RAZVODA, Miona progovorila o životu sa Stanislavom: Preselila sam se pod uslovom da NE ŽIVIM NA TU