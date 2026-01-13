Crni sto na nogama za sam kraj! Mina progovorila o drami sa Viktorom zbog Dušice, Asmin napao Ivana: Pokazuješ da si ljubomoran na mene zbog Aneli (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Mini Vrbaški kako bi prokomentarisala svađu sa Viktorom Gagićem koju je imala jutros.

- Što si poludela na Viktora zbog Dušice - pitao je Milan.

- Umešao se, smatram da nije trebao. Juče je dobacio Asminu: "Gde su ti kodeksi?", onda Asmin nije čuo, pa je on ponovo dobacio: "Gde su ti kodeksi, to je moja bivša devojka?", ja sam mu onda rekla šta on ima da se petlja - rekla je Mina.

- Smatrao sam da je to obična šala, jer su oni provlačili moje neke kodekse. Ti i Terza ste provlačili moje kodekse, a ona nije bila sa Terzom - rekao je Viktor.

- Neslana šala u momentu kada ne treba da se dobaci, meni je to zasmetalo, ja ću odmah to da kažem, nego da mu kažem za pet dana. Razgovarali smo i rešili smo problem - rekla je Mina.

- Ja sam to stvarno shvatio kao zaj*banciju, mušku šalu i znam na šta je mislio, ja sam se nasmejao i namignuo mu. Ja kada sam Maji slao čokolade, okrenuli su se svi da je fejk, sada ovo sa Dušicom, onda pričaju da radim u inat Maji. Ti (Ivan) sada pokazuješ da si ljubomoran na mene zbog Aneli Ahmić - rekao je Asmin.

- Ti si malo pre rekao da nećeš da je*eš zbog ćerke, sestre i mame, meni si rekao da si je je*ao - rekao je Ivan.

- To je rekao iz sujete jer je odj*ban s moje strane - rekla je Dušica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić