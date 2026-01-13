Bez dlake na jeziku!
Voditelj Milan Milošević dao je reč Mini Vrbaški kako bi prokomentarisala svađu sa Viktorom Gagićem koju je imala jutros.
- Što si poludela na Viktora zbog Dušice - pitao je Milan.
- Umešao se, smatram da nije trebao. Juče je dobacio Asminu: "Gde su ti kodeksi?", onda Asmin nije čuo, pa je on ponovo dobacio: "Gde su ti kodeksi, to je moja bivša devojka?", ja sam mu onda rekla šta on ima da se petlja - rekla je Mina.
- Smatrao sam da je to obična šala, jer su oni provlačili moje neke kodekse. Ti i Terza ste provlačili moje kodekse, a ona nije bila sa Terzom - rekao je Viktor.
- Neslana šala u momentu kada ne treba da se dobaci, meni je to zasmetalo, ja ću odmah to da kažem, nego da mu kažem za pet dana. Razgovarali smo i rešili smo problem - rekla je Mina.
- Ja sam to stvarno shvatio kao zaj*banciju, mušku šalu i znam na šta je mislio, ja sam se nasmejao i namignuo mu. Ja kada sam Maji slao čokolade, okrenuli su se svi da je fejk, sada ovo sa Dušicom, onda pričaju da radim u inat Maji. Ti (Ivan) sada pokazuješ da si ljubomoran na mene zbog Aneli Ahmić - rekao je Asmin.
- Ti si malo pre rekao da nećeš da je*eš zbog ćerke, sestre i mame, meni si rekao da si je je*ao - rekao je Ivan.
- To je rekao iz sujete jer je odj*ban s moje strane - rekla je Dušica.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić