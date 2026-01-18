AKTUELNO

Šaljem ovo pseto u pakao: Lepi Mića izgoreo zbog Uroševog stajlinga, ukućani popadali od smeha zbog njegove nominacije (VIDEO)

Au!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Saletu Luksu.

- On nije glup, ali je kvaran kao zeleni zub. Ljude koje vređa vređa svesno, one koje pljuje pljuje svesno. On je dete željno ljubavi, zato onako skače kad mu neko vređa mamu. Boru poznajem dugo i u okej smo odnosima - rekao je Sale.

Mene bi bilo sramota da jedem i pijem, a znam neke stvari: Zorica bacila sve karte na sto, pa progovorila o braku Bore i Milice Kemez! (VIDEO)

- Gledajte ga kako se obukao! Gledaj muškarčinu! Gledaj ljigavca! Je*ao sebi mater kako se obukao! - rekao je Mića.

- On je primitivac! Ne može da prihvati nove trendove, ovo se nosi u svetu. Ti si jedan homofob, a ja imam pravo da se obučem kako hoću - rekao je Uroš.

- Šaljem ovo pseto u pakao - rekao je Mića.

Raste kao kvasac iz minuta u minut: Uroš dobio punu podršku od Neria i Hane, vratili mu krila u par poteza (VIDEO)

- Šta bi rekli Lejdi Gagi? - pitao je Uroš.

- Ja u životu nisam imala zanimljivije upoznavanje nego sa Borom. On je meni prišao i pitao me da li sam muško. Psovke koje si ti rekao to nigde nema. Neke stavri ti nisu potrebne. Ja te ostavljam - rekla je Rada.

- Uroš previše potencira njegovu gej stranu. Nemam ništa protiv njega kao protiv osobe. Bora je moj drug preko 15 godina. On ima mnogo toga da pokaže, a ovde će ga zapamtiti po lošim stvarima. Ispašćeš ženomrzac, stavi ovde tačku. Doživeo si katastrofu u braku i to je estrašno. Nemoj da kavriš ugled - rekao je Miki.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

