Noa i Aleksej su dva različita sveta: Luka dao Aniti savete za odgajanje sina, ona zbog jedne njegove rečenice napravila ljubomornu scenu (VIDEO)

Au!

Luka Vujović i Anita Stanojlović osamili su se u dvosrišu kako bi porazgovarali.

- Noa i Aleksej su dva sveta - rekla je Anita.

- Ja Noi nikad nisam rekao šta ćemo danas da radimo, on uvek smisli - rekao je Luka.

- Aleksej je malo asocijalan i to me nervira. On recimo obožava meni da pere kosu. Ja ovako sednem, pa mi pravi frizure - rekla je Anita.

- Tebe tek čeka haos sa njim - rekao je Luka.

- Zamisli kad Aleksej dođe i kaže da ima devojku - rekla je Anita.

- On je imao neku sa kojom se čuo. Upoznali su se preko neke onlajn igrice - rekao je Luka.

- Šta si ti radio sa 14 godina? - rekla je Anita.

- Ja sam sa 13 ušao u vezu. Krili smo se po školi i ljubili da nas niko ne vidi. Vodio sam je i ispraćao na maturu jer je ona bila mlađa. Ja sam je ostavio, a ona je puno patila. Dve i po godine smo bili zajedno. Deset dana sam bio slobodan i onda uđem u vezu sa Ana Marijom. Znaš ko je ona sigurno. Provlačila se ona po medijima. Bila je prvakinja Evrope, prva u svet. Bila je ona afera da ju je on tukao. Haos je bio - rekao je Luka.

- Ti kad bi raskinuo sa mnom znači da bi bio sa nekom - rekla je Anita.

- Ne bih - rekao je Luka.

- Ja kad sam sa nekim ja sam emotivno vezana - rekla je Anita.

- Kako ti onda smeta kad Aneli nešto dobaci? - pitao je Luka.

- Znači da je nisi voleo čim je tako prestalo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić