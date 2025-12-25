AKTUELNO

Zadruga

Shvatiće jednog dana... Luka ne pretaje da niže provokacije na Anelin račun, odmah dobio povranu: To su dva prevaranta! (VIDEO)

Au!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Luku Vujovića.

Jutros si rekao da kad budeš imao dete sa Anitom, da Aneli može da stoji sa strane kao bakica?

- Našalio sam se, nisam mislio to bukvalno. Imam i ja pravo da se našalim. Ne provociram, nego sam šaljiv. Shvatiće jednog dana, ne shvata ona nišzta - rekao je Luka.

- Ova glupanderka samo dobacuje, a ja ih ne vidim. Oni su dva prevaranta. On mene mora spomenti svaki dan - rekla je Aneli.

- Ne vidimo je, a ide i peva i hoće da poliva krevete. Provocira od kada smo ušli u vezu, mi samo komentarišemo neku situaciju koja desi - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

