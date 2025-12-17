AKTUELNO

I šta sad? Luka strahuje od pucanja prijateljstva sa Filipom zbog poljupca sa Anitom, ona mu odmah dala uslove za vezu (VIDEO)

Luka Vujović i Anita Stanojlović nakon sinoćnjeg poljupca nisu mogli oka da sklope, pa su vreme iskoristili kako bi isplanirali šta će sutra da kažu Filipu Đukiću.

- Da li ti znaš da sam ja rekao da ne postoji šansa s tobom da se poljubim pa i da Filip bude sa nekom drugom? - pitao je Luka.

- Dobro i? To je već do tebe - rekla je Anita.

- I šta sad? U slučaju da kažemo da nismo flertovali pre deset dana, kako da objasnimo da nismo? Ali stvarno nismo. Desilo se... Jedino da kažeš prijana priča, ali kako - pitao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kažeš da ti se devojka sviđala, nisi razmišljao jer si bio zauzet - rekla je Anita.

- A šta ćeš ti da kažeš, da ti se svideo zauzet dečko? - pitao je Luka.

- Šta me boli uvo - rekla je Anita.

- Nismo trebali to da uradimo - rekao je Luka.

- Kasno - rekla je Anita.

- Ako nas zovne Drvo da zamolimo da se ne pokrene tema o nama, nek bude da smo se poljubili na blic - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bilo je u kući pred Ivanom... Kapiram ja tebe, ali videli su Ivan i Dača - rekla je Anita.

- Lažeš... - rekao je Luka.

- Pa rekao si pred Matorom: "Gledaj", svi su videli - rekla je Matora.

- Kad se probudim možda me ne zanimaš, videćemo. Ti i Filip nikad niste podignuti da vas pitaju da li ste zajedno - rekao je Luka.

- Nije trebalo tako da bude... Je*ala bih dečku mater, ne bi postojao - rekla je Anita.

- Kako bi se ponašala da ja sutra sa nekom flertujem? - pitao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne smeš, nisam ja Aneli. Smeš da imaš komunikaciju sa ženskim rodom, ali ne smeš da gledaš devojke na način na koji si mene gledao. Tos i radio i večeras - rekla je Anita.

- Da li misliš da možemo da budemo najbolji i najsložniji par? - pitao je Luka.

- Možemo, ja sam takva u vezi. Ima haosa ako ti tražoiš haos - rekla je Anita.

