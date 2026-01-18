Spremni da zakopaju ratne sekire!? Bora i Advokatica oči u oči: Santana traži način da se iskupi Jovaninoj porodici za sve uvrede (VIDEO)

Šok!
Nakon emisije Bora Santana i Jovana Advokatica seli su da portazgovaraju o svom sukobu.
- Ja ne mogu dok sam živa sa oprostim sebi da budem ovde. Celu svoju porodicu! - vikala je Jovana.
- Ja nisam kriminalac, najobičniji sam radnik - rekao je Bora.
- Imam potrebu da ti kažem sve čistog srca jer nemam zlo u sebi. Oni koji te hvale da nisi pogrešio ti nisu prijatelji. Užasno je Boro! Bez tebe žurke ovde ne bi bile žurke! Radio bez tebe ne bi bio radio. Zaje*ancije bez tebe ne bi bile zaje*ancije. Je l' hendikep ako si se razveo? - rekla je Jovana.
- Daj mu šansu - rekao je Mića.
- Ja te neću tužiti! Da li će te on tužiti ne znam. Meni ne duguješ ništa. Nek ti Bog oprosti sve grehe. Plati crkvi jednu fresku da ti Bog oprosti - rekla je Jovana.
- U Pariz ću doći ako treba! Hoću - rekao je Bora.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A.Anđić