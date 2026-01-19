Grca u suzama: Dušicu stiglo gorko kajanje zbog poljupca sa Asminom, ne zna kako će se opravdati bivšem dečku (VIDEO)

Raspala se na komade!

Dušica Đokić rasula se na komade kada je počela da priča sa Jovanom Rajićem o bišme dečku Pavlu, koji je u zatvoru.

- Šta sam ja sve za Pavla radila... Taksijem sam išla tamo i taksijem sam se vraćala. Godinama sam tako radila i onda saznam od njegovog drugara da je u bračnu posetu stavio Ivonu i ja onda sa Žućom i to mu kažem. Da nismo imali razgovore koje smo imali za ovo bi me bolelo du*e. On je mene još od sedmice nagovarao da uđem da budem ovde dok je on tamo. Numerolog je video da sam ja pukla zbog Pavla i još jedne situacije koju sam imala, trebalo mi je da se sklonim. Ja sam se nadala da ću Pavla da zaboravim, ali ne. Svaki dan mi počinje razmišljanjem o njemu. Ja njemu mesečno pošaljem po pet hiljada snimaka i slika. Ceo svoj dan snimam i prepričavam mu. Od onda ja samo mislim kako on vidi sve ono. Ja povredu sa Ivonom ne mogu da zaboravim ni iz 2020. godine, a ne mogu ni da zaboravim da me sutradan izbacio iz bračne posete nakon svađe i ubacio je nju. Ovaj moj poljubac nije za osudu kad ja znam da ona njemu jednom mesečno dolazi. Posao mi nije problem, samo razmišljam šta ću sa Pavlom - rekla je Sušica.

- Budući dečko će da naj*ebe, repove ćeš vući - rekao je Jovan.

- To sigurno. Na silu ništa ne možeš - rekla je Dušica.

- Njega će iznervirati i ime Asmin - rekao je Jovan.

