Grca u suzama: Dušicu stiglo gorko kajanje zbog poljupca sa Asminom, ne zna kako će se opravdati bivšem dečku (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Raspala se na komade!

Dušica Đokić rasula se na komade kada je počela da priča sa Jovanom Rajićem o bišme dečku Pavlu, koji je u zatvoru.

Foto: TV Pink Printscreen

Dao sam ti priliku i ti mi se us*reš u život! Terza stavio pod lupu Sofijine emocije, pa joj očitao lekciju: Izvoli nađi nekoga koga nećeš zaj*bavati!

- Šta sam ja sve za Pavla radila... Taksijem sam išla tamo i taksijem sam se vraćala. Godinama sam tako radila i onda saznam od njegovog drugara da je u bračnu posetu stavio Ivonu i ja onda sa Žućom i to mu kažem. Da nismo imali razgovore koje smo imali za ovo bi me bolelo du*e. On je mene još od sedmice nagovarao da uđem da budem ovde dok je on tamo. Numerolog je video da sam ja pukla zbog Pavla i još jedne situacije koju sam imala, trebalo mi je da se sklonim. Ja sam se nadala da ću Pavla da zaboravim, ali ne. Svaki dan mi počinje razmišljanjem o njemu. Ja njemu mesečno pošaljem po pet hiljada snimaka i slika. Ceo svoj dan snimam i prepričavam mu. Od onda ja samo mislim kako on vidi sve ono. Ja povredu sa Ivonom ne mogu da zaboravim ni iz 2020. godine, a ne mogu ni da zaboravim da me sutradan izbacio iz bračne posete nakon svađe i ubacio je nju. Ovaj moj poljubac nije za osudu kad ja znam da ona njemu jednom mesečno dolazi. Posao mi nije problem, samo razmišljam šta ću sa Pavlom - rekla je Sušica.

Foto: TV Pink Printscreen

Imam pravo da ih sve vozim i sprdam: Aneli priznala da je Luka i dalje voli, pa razvezala jezik i unakazila Maju zbog akcijanja s Đukićem! (VIDEO)

- Budući dečko će da naj*ebe, repove ćeš vući - rekao je Jovan.

- To sigurno. Na silu ništa ne možeš - rekla je Dušica.

- Njega će iznervirati i ime Asmin - rekao je Jovan.

Autor: A.Anđić

