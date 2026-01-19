AKTUELNO

Zadruga

Bebica je kao ŠEJTAN, DOŠAO I UNIŠTIO TI LEPTIRIĆE! Bora detaljno analizirao Teodoru i Nenada, napravio od njih MODERNU BAJKU! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bio je veoma kreativan.

Bora Santana je ovonedeljni vođa, a male budžete dao je Teodori Delić i Nenadu Macanoviću Bebici, te ih je detaljno izanalizirao.

Foto: TV Pink Printscreen

- Njoj se Filip i dalje sviđa, to treba sebi da priznaš - rekao je Bora.

- Podmukla si, voliš da dobacuješ, rekla si mi da sam dvorska luda, to nije uvreda, treba da budeš srećna kad umeš nekog da nasmeješ. Treba da se zapitaš šta je tvoja sreća, ti si duboko nesrećna, kad si bila sa Filipom videli su ti se leptirići, a Bebica je došao kao šejtan, kao Lucifer i uništio te leptiriće. Ti ćeš da se oslobodiš Lucifera i da izbaciš demona iz sebe i da nađeš pravog momka. Ti si od njega napravila mlakonju i dečka koji je zreo za ludnicu - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

