AKTUELNO

Zadruga

Sklanjaj se od babe što pre: Bora Santana dao sve od sebe da otvori oči Joci Rajiću, pa dobio povratnu od Milosave! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku je ''Podela budžeta'' Bore Santane, a on je naredni budžet dao Jovani Mitić

pročitajte još

Glumiš Luksu prijatelja, pa završiš sa Sarom: Miki Dudić žestoko prekorio Boru, on jednim potezom svima zapušio usta! (VIDEO)

- Joco, moraš podhitno da se skloniš od Milosave ako misliš da opstaneš. Zamisli da ti bivše gledaju kako sediš s babom, to je u redu samo ako ti trebaju za devize. Skloni se od babe, nećeš moći da priđeš lepim devojkama - rekao je Bora.

- Više te nikad neću podržati - rekla je Milosava.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vanja, mali budžet. Nemam više srednjih budžeta, ali ti si mi jako draga. Moraš da se izdigneš jer si u senci drugih ljudi. Mislim da je Žana namerno podigla temu sa Bosancem da bi te podigla - rekao je Bora.

pročitajte još

Treba da se zahvališ Filipu! Bora Santana otkrio da je Đukićev flert sa Aneli najviše dobrog doneo Asminu! (VIDEO)

- Ja ne mogu da budem u nečijoj senci jer to nisam, a takođe nisam neko ko radi nešto zarad nečega. Mislim da sam elokventnija od pedeset posto ukućana. Ja bih tebi dala srednji, a ti si Jovani zamerio što ti je dala mali - rekla je Vanja Živić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ti si najlepša devojka koju sam video, ali bolesna: Janjuš dao sve od sebe da Aniti otvori oči, pa nasmejao sve takmičare u kući! (VIDEO)

Zadruga

Filip te juri svakog utorka: Uroš pokušao Maji da otvori oči i skloni je od Đukića, ona ni da čuje! (VIDEO)

Zadruga

Poleteo iste sekunde: Gastoz dao sve od sebe da što pre otvori flašu vina za Anđelu! (VIDEO)

Domaći

ŠOK: Milan Radosavljević priznao kakve savete mu je Bora Santana dao! (VIDEO)

Zadruga

Toša dobio lično obezbeđenje: Janjuš dao sve od sebe da ga odbrani od Aneli, pa smislili pakleni plan (VIDEO)

Farma

Zbog žena su se i ratovi vodili: Barbi daje sve od sebe da zavede Kristijana, evo da li joj on pruža povratnu! (VIDEO)