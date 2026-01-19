Sklanjaj se od babe što pre: Bora Santana dao sve od sebe da otvori oči Joci Rajiću, pa dobio povratnu od Milosave! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je ''Podela budžeta'' Bore Santane, a on je naredni budžet dao Jovani Mitić.

- Joco, moraš podhitno da se skloniš od Milosave ako misliš da opstaneš. Zamisli da ti bivše gledaju kako sediš s babom, to je u redu samo ako ti trebaju za devize. Skloni se od babe, nećeš moći da priđeš lepim devojkama - rekao je Bora.

- Više te nikad neću podržati - rekla je Milosava.

- Vanja, mali budžet. Nemam više srednjih budžeta, ali ti si mi jako draga. Moraš da se izdigneš jer si u senci drugih ljudi. Mislim da je Žana namerno podigla temu sa Bosancem da bi te podigla - rekao je Bora.

- Ja ne mogu da budem u nečijoj senci jer to nisam, a takođe nisam neko ko radi nešto zarad nečega. Mislim da sam elokventnija od pedeset posto ukućana. Ja bih tebi dala srednji, a ti si Jovani zamerio što ti je dala mali - rekla je Vanja Živić.

