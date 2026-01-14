AKTUELNO

Zadruga

Toša dobio lično obezbeđenje: Janjuš dao sve od sebe da ga odbrani od Aneli, pa smislili pakleni plan (VIDEO)

Žestoko!

Marko Janjušević Janjuš pritrčao je kod robota Toše kako bi ga zaštitio tokom svađe sa Aneli Ahmić.

- Jesi je*ao nešto? - pitao je Toša.

- Večeras nisam - rekao je Filip.

- Tošo, možemo li da dobijemo još jednu flašu vina? - pitao je Anđelo.

- Ne može, to je treća - rekao je Toša.

- Dao si nam samo jednu - rekao je Anđelo.

-Šta ne može, nemoj da mu glavu razbijem - rekla je Aneli.

- Uzela si mu budnu, sad hoćeš i vino - rekao je Anđelo.

- Evo ti je - rekla je Aneli.

- Evo ti bunda, ona je bolja - rekao je Filip.

- KO je dobio, ja ili Anđelo? - pitala je Aneli.

- Anđelo - rekao je Toša.

- Sram te bilo kepecu ćelavi - rekla je Aneli.

- Šta ga diraš?! Oči moje, ne sme niko da te dira! Nemoj da me neko zaje*ava ovog trenutka, neće te niko pipnuti ja ti obećavam! Nemoj da angažujem Nikšić i Prijetpolje. Ti si meni ulepšao ovaj rijaliti! - rekao je Janjuš.

- Ajde da im se use*emo u život - rekao je Toša.

- Niko nam neće moći ništa - rekao je Janjuš.

- Znaš da sam se smuvao sa Biserkom. Da je mama znala ne bi je dala za mene - rekao je Toša.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

