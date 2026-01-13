Ne zna gde udara: Ivan dao sve od sebe sa se ogradi od emocija prema Aneli, Bebica ga razotkrio do koske! (VIDEO)

U toku je "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici.

- On je počeo da priča o tom prijateljstvu kao muškarac koji je odbijen, pa se pojavio Anđelo koji je sve uzeo. Njegova sumnja na zaljubljenost je počela od sedmice. On je potencirao na tome kako je ona njega izdvojila kao i Miću - rekao je Bebica.

- Nije bitno da li sam pokušao ili ne, bitno je da sam je jedini branio - rekao je Ivan.

- Ne, branio si je samo od Asmin. Pokušao si Aneli da dokažeš da joj Anđelo nije prijatelj, nego da je tu zbog podrške. Pokupavaš da budeš u temi - rekao je Bebica.

- Da li je neko čuo i da li sam sa nekim pričao ovako? - pitao je Ivan.

- Ti si udario na dokazivanje da joj Anđelo nije prijatelj. Ispao si smešan i ispao si indijanac - rekao je Bebica.

- Tako je Beboni - rekao je Anđelo.

- S obzirom da znam da su se napolju se čuli stalno i da ga je stvarno stalno zvala, mislim da Aneli nije ni trebala da se druži sa Anđelom. Ivan se nije družio sa ljudima koji su u sukobu sa Aneli. On je odmah to trebao da joj zameri, ali je ćutao - rekao je Luka.

- Ja njega znam i narod zna da je folirant i rijaliti prevarant - rekao je Ivan.

- Ti si prevarant - rekao je Anđelo.

- Anita mu ne dozvoljava da komentariše - rekla je Aneli.

- Neće komentarisati jer misli da je ljubomoran - rekla je Anita.

- Ivan je nas mirio u osmici, tako da ne mogu ništa da kžem - rekao je Luka.

- Komentari ukućana su da su oni blizu veze - rekao je Ivan.

- Aneli je neko ko je polupana i razlupana. Ivan treba da shvati da Aneli njega gotivi kao drugara. Ti izazivaš sumnju. Ona neke kodekse ne kapira

