Nebitnima neću davati na značaju: Aneli Ahmić otkrila koje tri osobe su za nju najpokvarenije u Eliti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nema problema da prizna!

Takmičari sada biraju najpokvareniju osobu u Eliti, a Asmin Durdžić dobio je reč.

- Prva osoba je Dušica čije sam pravo lice pokazao. Druga osoba je Hana koja je ušla kao žrtva, a postala rijaliti igrač. Navlači Neria na sukobe s ljudima s kojima ne može da izađe na kraj. Treća osoba je Filip Đukić koji je otišao u wc da k*nja kad sam dobio reč - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neću navoditi nebitne jer im neću davati na značaju. Kvaran je gospodin Durdžić koji mene gazi namerno. Najkvarnije je što jedan dan tražiš DNK, sve što radiš to je kvarno i prljavo. Druga osoba je Mina Vrbaški koja je najkvarnija ovde osoba i zabranila je Viktoru da priča sa mnom. Navešću Luku jer radi mnogo kvarne stvari ovde, ali kada me nazivao k*rvom zajedno sa svojom partnerkom to je to - rekla je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: N.Panić

