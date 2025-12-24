Definicija zaljubljenosti je kad... Luka uveren da je Anita odlepila za njim! (VIDEO)

Neće da mu prizna svoje osećanja!

Luka Vujović razmenjivao je nežnosti sa Anitom Stanojlović i navodio je definicije zaljubljenost jer je bio uveren da ona sve više otkida na njega.

- Mi nismo zaljubljeni još - rekla je Anita.

- Je l' ima simpatija? - pitao je Luka.

- Ima mnogo - dodala je ona.

- Koja je razlika između sviđanja i zaljubljenosti? - pitao je Vujović.

- Zaljubljenost je između sviđanja i ljubavi - rekla je Anita.

- Onda si ti mnogo zaljubljena... Ti se zaljubljuješ, jedva čekaš da legneš pored mene. Našao sam definiciju za zaljubljenost, a to je kad je 30 ljudi u klubu, a ti vidiš samo jednu. Definicija zaljubljenosti je kad se smeješ, a ne znaš zašto. Hoćeš još jednu? Pogledaj me u oči - pričao je Luka.

Autor: A. Nikolić