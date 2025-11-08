Ponovo rekla sve, a ništa: Teodora izbegava da direktno prizna flert s Đukićem, po stoti put namagarčila Bebicu! (VIDEO)

Neće da prizna!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević dao je reč Teodori Delić kako bi progovorila o odnosu sa Filipom Đukićem.

- Teodora je l' ste raskinuli ti i Bebica veridbu? - upitao je Darko.

- Jesmo, ali sada smo na nekoj relaciji da ohladimo glave i on i ja da razmislimo o svemu. Po mom mišljenju Nenad treba ozbiljno da ohladi glavu, ali smatram i za sebe - rekla je Teodora.

- Ti si rekla Bebici da mu nećeš preći preko toga što ti je gunđao u krevetu - rekao je Darko.

- On nema ništa loše za mene da kaže - rekla je Teodora.

- Šta ti se dopada kod Filipa? - upitao je Darko.

- Mogu da izdvojim da je hrabar i brutalno iskren - rekla je Teodora.

- Šta si u utorak tražila u šteku kod hotela sa Minom, Terzom i Dačom, a kada se kamera okrenula vi ste brže bolje pobegli i prestali da pričate. Sta kriješ? - upitao je Darko.

- Mene je on uštinuo, onda su me oduvkli Mina i Dača, verovatno da sam im se ja požalila na te stvari - rekla je Teodora.

- U pušionici kada si bila sa Minom Vrbaški, sve vreme si je sprečavala da pominje temu tebe i Đukica jer si istakla da ne zeliš tu temu da aktiviraš, pogotovo zato što si verena?

- Zato što ne mogu da mi nametnu nešto što nije istina - rekla je Teodora.

- Obzirom da si hiljadu puta prelazila preko uvreda koje ti je Bebica izrekao za majku, da li si ovog puta odlučila da presečeš i da se uhvatiš za to kao izgovor? - upitao je Darko.

- On je meni rekao: ''J*bem ti i mamu i tatu'', poenta je da je on taj koji je raskinuo veridbu - rekla je Teodora.

- Ukoliko te stvarno ne zanima Đukic, zbog čega si danima unazad ćutala na njegove optužbe da se međusobno gledate? - upitao je Darko.

- Nemam potrebu da se svađam s njim - rekla je Teodora.

- U kom smislu ti se dopada Filipova hrabrost? - upitao je Darko.

- Ima hrabrosti da iznese sve direktno - rekla je Teodora.

- Ukoliko Terza ne priča istinu kao što ti kažes van stola Bebici, zbog čega nikad nisi ustala, demantovala i prekinula kontakt s njim već samo kažes da on to malo začini, a onda nastaviš da se druziš s njim? - upitao je Darko.

- Ako Terza ustane i kaže da je on jedini koji je falio na veridbi, onda ja nemam potrebu da se svađam s njim - rekla je Teodora.

Autor: N.Panić