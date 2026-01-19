AKTUELNO

Zadruga

Bile smo dobre, a razočarala me: Maja zakucala Aneli na prvo mesto najpokvarenije osobe u Eliti, ona ostala nema! (VIDEO)

Vratila joj za sve!

Takmičari sada biraju najpokvareniju osobu u Eliti, a Maja Marinković dobila je reč.

- Pokvarenih ljudi ima mnogo. Na prvom mestu ću staviti Aneli jer je ona prema meni ispala pokvarena jer smo bile dobro i time me razočarala. Broj dva je Bebica i on je ispao pokvaren jer kad se njemu desilo ono sa Teodorom, bila sam tu i branila njega. Treće mesto je naravno Boginja - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prvo mesto je moj prijatelj Ivan Marinković, ali zato je tu gde jeste. Drugo mesto je Uroš, dok je treća osoba Sofija Janićijević koja nije smela da radi ono Terzi - rekao je Miki.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

