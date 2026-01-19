Glumi Anđelu prijatelja, a druži se s Anitom: Boginja dočekala Maju na zicer, pa je raskrinkala do srži! (VIDEO)

Pakao!
Takmičari sada biraju najpokvareniju osobu u Eliti, a Hana Duvnjak dobila je reč.
- Bebica je najgori čovek - rekla je Hana.
- Ja ne mogu više da ćutim ovoj Sunčici na prozivke. Četiri meseca te trpim ovde klošarko - rekla je advokatica.
- Klošarko jedna, sram te bilo. Ti si krenula napolju, loše ti je. Veruj mi da ja imam takvu moć da u Srbiji nećeš raditi - rekla je Sunčica.
- Prvo mesto je Bora šlihtara naravno, ispao si odvratan prema prijateljima. Druga osoba je Maja koja je pokvarena i glumi nekog prijatelja Anđelu, a druži se sa Anitom. Treća osoba je Joca Rajić - rekla je Boginja.
- Prva osoba je Aneli, druga osoba je Asmin i treća osoba je Bora koji me danas jako razočarao - rekla je Vanja.
