Glumi Anđelu prijatelja, a druži se s Anitom: Boginja dočekala Maju na zicer, pa je raskrinkala do srži! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pakao!

Takmičari sada biraju najpokvareniju osobu u Eliti, a Hana Duvnjak dobila je reč.

- Bebica je najgori čovek - rekla je Hana.

K**va zbog koje deca kući plaču: Sunčica doživela fras zbog Anite, pa je žestoko izvređala jer je navodno bila ljubavnica Relje Popovića! (VIDEO)

- Ja ne mogu više da ćutim ovoj Sunčici na prozivke. Četiri meseca te trpim ovde klošarko - rekla je advokatica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Klošarko jedna, sram te bilo. Ti si krenula napolju, loše ti je. Veruj mi da ja imam takvu moć da u Srbiji nećeš raditi - rekla je Sunčica.

Kmetu raspali, bitno ti je da nekog uništiš: Mići pukao film i nikad žešće izvređao Daču, on u sve umešao Đedovića! (VIDEO)

- Prvo mesto je Bora šlihtara naravno, ispao si odvratan prema prijateljima. Druga osoba je Maja koja je pokvarena i glumi nekog prijatelja Anđelu, a druži se sa Anitom. Treća osoba je Joca Rajić - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prva osoba je Aneli, druga osoba je Asmin i treća osoba je Bora koji me danas jako razočarao - rekla je Vanja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

