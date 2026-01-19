Prevarila žena pet država, što ne bi i tebe?! Jovana pevačica odmah prekorila Maju zbog druženja sa Aneli, pa joj zamerila i ovo (VIDEO)

Biće haosa?!
Jovana pevačica sela je pored Maje Marinković, te joj je tako odmah zamerila druženje sa Aneli Ahmić.
- Ti, nema više koktela i ludila - rekla je Jovana.
- Jedva sam dočekala - rekla je Maja.
- S kim se družiš ti?! Šta je s tobom?! Sa Aneli se družiš, šta ti je?! - rekla je Jovana.
- Pa budala naivna - rekla je Maja.
- Pet država prevarila, pa neće tebe navući?! Dobro, sada sam ja tu - rekla je Jovana.
- Falio mi je neko moj. Sednem da pričam s njim, stvarno ga volim, ali žensko neko - rekla je Maja.
Autor: Nikola Žugić