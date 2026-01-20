Aneli STAVILA VEZU Luke i Anite NA TEST! Vujović je morao dobro da upregne moždane vijuge, kako bi ispeglao situaciju! (VIDEO)

Ne štedi ga.

Naredno pitanje u današnjoj "Igri istine" postavila je Aneli Ahmić i to svom bišvem vereniku Luki Vujoviću.

- Koja je razlika između veze mene i tebe i veze tebe i Anita, uporedi - pitala je Aneli.

- Neću da poredim dve veze, u svakom odnosu u kom sam bio bilo mi je lepo, sad mi je prelepo i uživam u svakom momentu provedenom sa njom. Mnogo više poštovanja dobijam od Anite, više mi veruje, sa tobom je bilo katastrofalno. Ona ne veruje drugim ljudima, za moje greške me kritikuje - rekao je Luka.

Autor: R.L.