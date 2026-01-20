AKTUELNO

Zadruga

Aneli STAVILA VEZU Luke i Anite NA TEST! Vujović je morao dobro da upregne moždane vijuge, kako bi ispeglao situaciju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne štedi ga.

Naredno pitanje u današnjoj "Igri istine" postavila je Aneli Ahmić i to svom bišvem vereniku Luki Vujoviću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koja je razlika između veze mene i tebe i veze tebe i Anita, uporedi - pitala je Aneli.

- Neću da poredim dve veze, u svakom odnosu u kom sam bio bilo mi je lepo, sad mi je prelepo i uživam u svakom momentu provedenom sa njom. Mnogo više poštovanja dobijam od Anite, više mi veruje, sa tobom je bilo katastrofalno. Ona ne veruje drugim ljudima, za moje greške me kritikuje - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Izletela kao furija! Aneli doletela do Luke koji se žalio Ivanu, pa ga odmah prekorila: Lik je ladno flertovao sa... (VIDEO)

Zadruga

Što ne odgovoriš Dači, šta još ima da kaže?! Kačavenda primetila dvostruke aršine kod Luke i Anite, urnisala ih kao nikada do sada (VIDEO)

Zadruga

Ja bih na tvom mestu poludeo: Nerio šokiran Anelinim ponašanjem prema Luki, priznao mu sve: Uzela da se svađa s tobom i dere se da svi čuju! (VIDEO)

Zadruga

Ti si i roditelje i brata ZAVIO U CRNO: Sanja dala sve od sebe da osvesti Terzu, jednim pitanjem ga SPUSTILA NA DNO: Je l' si ti svestan da je ona mog

Domaći

Debilčina koja ne misli na trudnu Milicu: Lejdi Di nikad žešća u komentarisanju Terze i Sofije! Bivšeg cimera prozvala da je glup (FOTO)

Domaći

Keru jedan, grebao bi ti na kapiji da sam ti tamo: Nakon brutalnog sukoba Dače i Maje, oglasio se bivši farmer, pa žestoko udario na Virijevića (FOTO)