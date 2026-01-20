Što ne odgovoriš Dači, šta još ima da kaže?! Kačavenda primetila dvostruke aršine kod Luke i Anite, urnisala ih kao nikada do sada (VIDEO)

Ne štedi reči!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi prokomentarisala odnos Luke Vujovića i Anite Stanojlović.

- Večito poredi tuđe veze sa svojom, ti si težak majmun. Skini te Rastine patike i jedi go*na bre! Neka sede i nek ne pričaju sa celom kućom ako joj to ne odgovara. Fascinantno je da se Dači ne zameraju komentari, znači mora da se ćuti Dači. Dača te je namestio kao konja, što ćutiš?! - rekla je Kačavenda.

- Terza je dobar sa nama, jedemo i pijemo zajedno, zato se i zamera - rekla je Anita.

- Dača kada vas ovde pljuje, vi mu ništa ne kažete, ja kada komentarišem, ja sam baba koja juri ku*ac. Ne možeš ku*vetino, ti si kur*onka, brini ti o tvojoj mami što se ovde čerečiš, što ti je došla tvoja lažna drugarica da ti prenosi kakva je situacija napolju. Brini o mami kojoj si obećala da nećeš da se ka*aš jer od vas ne spavamo do devet. Ti si jedan dreš mali, ti treba ovog majmuna od 40 godina da učiš kako da se ponaša - rekla je Milena.

- Ti si Milena najveća kompleksašica, na tebi je sve počelo da visi - rekla je Anita.

- Tebe su unovčili, da, pa ti mama i sin gledaju kako skačeš ovde do plafona - rekla je Kačavenda.

- Moja porodica, majka, braća i sin neće morati na kamatu da idu, ja ću im dati pare - rekla je Anita.

- Skičiš i kukaš za poklone, je*ala vas vaša veza, pozdravi Relju, studio i džin-tonik i iskopiraj Maju sa rečenicom: "Vežite kerove za drvo" - rekla je Kačavenda.

- Anđelo, kakvo je tvoje mišljenje o mesečnici u suzama - pitao je Milan.

- Ja jesam direktan, zato me cene i poštuju, pa me stave na anketu, a tebe stave Dačo da si poltron i dvoličan. Što se tiče suza, i na intervjuu sam prokomentarisao da ovo što je Janjuš pričao da ima logike, da su očekivali više. Zna Anita odlično da ja mnoge stvari primećujem, samo biram kada ću da kažem. Znam da kada smo izašli, oni su se grlili i sedeli ispred paba, tada su čekali da stignu pokloni. Mislim da ima uticaja sve to, mislim da Anita negde u svemu tome je očekivala mnogo više, jer njoj mnogo znači podrška neviđene armije. Ja da sam znao da je Anita ovako tolerantna, bio bih opušteniji u sedmici. Mnogo nepoštovanja su pokazali u ovih mesec dana, ali mislim da Luka prema Aniti. Biće veridba mesec dana pred kraj. Vaše reakcije su dovele do toga da se sada priča o poklonima - rekao je Anđelo.

- To kada si video da se grlimo, pitao me je da me zagrli, ja sam rekla da želim da razmišljam zbog cele situacije. Znači, mi smo bili u svađi - rekla je Anita.

- Ovde napadate ljude i pričate da vas hejtuju, kako onda ne kažeš svojoj najboljoj prijateljici (Mina Vrbaški) da vaša veza nema perspektivu?! - rekao je Ranković.

- Što se tiče Luke i Anite, ja njima ništa ne verujem. Ja znam da je Anita sve Luki rekla što se tiče Relje i bili su spremni da naprave onakav haos, da on onako glumi da je u čudu što je to čuo. Zamislite vi da su oni spremni da tako odglume svađu, a znao je sve?! Ja vama više ništa ne verujem! - rekao je Dača.

- Rekla mi je da nije bila sa njim, ja sam joj rekao da ako je sušprotno, da smo završili - rekao je Luka.

- Ja mislim da ste vi za stacionarnu ustanovu, ona je rekla da ću ja ovo da ispriča. Nema poverenja između vas dvoje, nema poštovanja. Plakao si da je sve zbog Filipa, a onda si rekao: "Fićko i ja ćemo za 10 dana biti dobri", ne poštuješ je, isto tako si sada rekao: "Seo si ovde da je gledaš, šalim se", ali ti to stvarno misliš. Došla je Tamara i rekla da ima tako brutalan se*sualni odnos, a čim ga imate i dalje, znači da je ne poštuješ - rekao je Dača.

Autor: Nikola Žugić