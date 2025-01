NEBITNJAKOVIĆ I KRELAC S LOVAČKIM PRIČAMA: Kačavenda urnisala Rajačića za sve pare kod Ene, dotakla se i njegovog ponašanja na žurki (VIDEO)

Ne štedi reči!

Milena Kačavenda i Ena Čolić stajale su u Odabranima, te je Kačavenda tako žestoko napljuvala Uroša Rajačića.

- Kadra se meni nabacuje, ali nisam ja taj tip da tako to kažem - rekla je Ena.

- Pirat tebe može samo da zanese, zato sam bila u šoku. Kada sam ja čula da je Mateja drug sa piratom, mislila sam da je debil teški. Kada je uspeo da osvoji Jelenu?! U najgorem momentu kada je Jelena imala s ovom. Ja nikada Jeleni neću preći preko nekih stvari, ja njoj nikada nisam rekla: "Umreće ti mama" i ostalo

- Ti nju gledaš, znam da si unutra i videla sam ti u očima da ti ćutiš kada ti je govorila: "beli sako" i ono - rekla je Ena.

- Vređala mi najstrašnije muža i decu, ja na mog bivšeg muža ne dam i na decu. To što su one navikle da pričaju najveće gadosti, to je njihov problem, zato im je nerealno da nemaš šta da kažeš za Mateju i obrnuto. Pirat je najveći debil, Ivan i Aleksandra igraju rijaliti. On je jedan nebitnjaković i krelac sa lovačkim pričama. Priča kako će da okreči kuću kada uzme honorar, je l' kapiraš koliki je to debil?! On ovo svesno radi, namešta se, kao divan je drug. Evo sada je on tema. Ja kod tebe ne vidim nameru ni krajnji cilj, gledala si da ovom uvališ đ*ku. Je l' si obratila pažnju na njegovo ponašanje?! Tako se drug ne ponaša, zato ovaj ima prava da pi*dim...On meni kaže: "Ti se ne družiš s rijaliti učesnicima, al videćeš kad sednemo na ručak", on je u temi, shvati. Ti da kažeš: "A", on bi se sutra smuvao s tobom. S Aneli muljao, Mateja mu je drug, o čemu pričamo?! Stvar je jasna kao dan - rekla je Kačavenda.

Autor: Nikola Žugić