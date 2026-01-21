Drama u gnezdu Hane i Nerija! Ona shvatila da je on kulira ceo dan, legla i počela da plače (VIDEO)

Drama kakve nema!

Hana Duvnjak legla je u krevet preko puta Nerija Ružanjija, te su se tako zakačili, jer ona misli da je danas ceo dan kulirao.

- Kad ti zaspiš, ja ću da legnem pored tebe za sat vremena - rekao je Nerio.

- Hoćeš ku*ac, ti ćeš zaspati pre mene i boleće te ku*ac, dok ću ja plakati ovde. Celi dan i celu noć si me ostavio samu, ja sam htela da se zezamo. Počeo si da se*eš po svojim greškama - rekla je Hana.

- Ja nisam tebe izbegavao danas, nego sam ja pošao u pab sam da plačem - rekao je Nerio.

- Pi*ko jedna, sa mnom svaki put plačeš, ja te tešim, ja sve. Ti se udaljavaš od mene, tebe boli ku*ac za mene - rekla je Hana.

- To nije istina! - rekao je Nerio.

- Meni si dolazio da plačeš, sada jedeš go*na, ponašaš se prema meni kao da sam zadnje smeće - plakala je Hana.

- Ja lepo pričam s tobom, nemoj da plačeš - rekao je Nerio.

Autor: Nikola Žugić