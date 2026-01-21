AKTUELNO

Zadruga

Drama u gnezdu Hane i Nerija! Ona shvatila da je on kulira ceo dan, legla i počela da plače (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama kakve nema!

Hana Duvnjak legla je u krevet preko puta Nerija Ružanjija, te su se tako zakačili, jer ona misli da je danas ceo dan kulirao.

- Kad ti zaspiš, ja ću da legnem pored tebe za sat vremena - rekao je Nerio.

- Hoćeš ku*ac, ti ćeš zaspati pre mene i boleće te ku*ac, dok ću ja plakati ovde. Celi dan i celu noć si me ostavio samu, ja sam htela da se zezamo. Počeo si da se*eš po svojim greškama - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja nisam tebe izbegavao danas, nego sam ja pošao u pab sam da plačem - rekao je Nerio.

- Pi*ko jedna, sa mnom svaki put plačeš, ja te tešim, ja sve. Ti se udaljavaš od mene, tebe boli ku*ac za mene - rekla je Hana.

- To nije istina! - rekao je Nerio.

- Meni si dolazio da plačeš, sada jedeš go*na, ponašaš se prema meni kao da sam zadnje smeće - plakala je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja lepo pričam s tobom, nemoj da plačeš - rekao je Nerio.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Novi ljubavni haos Bore i Anastasije: Ona doletela kao furija i počela da ga čupa za kosu! (VIDEO)

Zadruga

ON SE NADA POMIRENJU, ONA GA KULIRA: Bebica nikad srećniji zbog Teodorinog izlaganja tokom Nominacija, ponovo pokušao da je POLJUBI (VIDEO)

Zadruga

Suzama poplavio Šimanovce: Luka jeca na sav glas, Filip pokušao da ga uteši, pa i on počeo da plače! (VIDEO)

Zadruga

Njegov otac mi je poslao klip gde ga Baki TRUJE TEORIJAMA ZAVERE: Đedović okrenuo prijateljstvo Peje i densera NAOPAČKE: Nahranili su mu njegove STRAH

Domaći

Haos u Šimanovcima: Teodora kao zver urla na Bebicu, on se izvinjava i plače! Isplivali svi prbolemi zbog Filipa, ovo su krili sve vreme (VIDEO)

Zadruga

Karambol u Beloj kući: Bukti rat Anastasije i Hane, pale teške optužbe! (VIDEO)