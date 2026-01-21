Sandra Todić postala strah i trepet: Bora drhti od straha, pokušava da pronađe sigurnu jazbinu za njega i Anastasiju! (VIDEO)

Bora Santana krenuo je da luta po imanju sa Anastasijom Brčić kako bi se sakrio od Sandre Todić.

- Jesmo mi svingeri? Stvarno ti se svideo kozobulj? - pitao je Bora.

- Ja sam se istripovala da mi se sviđa. Jesi ti retardiran da se ja krijem od Sandre Todić - rekla je Anastasija.

- Joj budale šta sam sebi uradio sad, ljubila se sa Muratom ova mentolka - rekao je Bora.

- I ti Todićku. Muvao Anitu, pa Jakšićku... Ti si jedan petljanac i kreten. Ne znam u šta sam se ja zaljubila - rekla je Anastasija.

- Samo da je zagrlim kao nekad. Sledeći put ću ti 20 jaja o glavu razbiti. Čuo sam da ćeš đubre da mi baciš, pa sam to uradio. Budem li Murata video nakon razgovora sa tobom neće biti dobro - rekla je Anastasija.

- Ajde sad Sandri Todić da kažemo - rekla je Anastasija.

Nemoj Anastasija - rekao je Bora.

Autor: A.Anđić