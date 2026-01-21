OBRAČUN U HOTELU! Sandra nahvatala Boru na vratima, pa ga saterala u ćošak, pljušte pretnje i uvrede kao nikad! (VIDEO)

Haos!

Nakon što je završila sa svađama u Beloj kući, Sandra Todić je krenula u potragu za Borom Santanom.

- Gde si bio pi*ko? Ajde sad sve da priznaš da ti ne razlupam sve - rekla je Sandra.

- Nigde, kupao sam se. aJa tebi želim sve najbolje - rekao je Bora.

- Nemoj da mi se obratiš više. Idi gore i objasni gde si bio. Sram te bilo pe*eru, nisi isheftao nijednu - rekla je Sandra.

- Nemoj to da radiš. Ostani tu bleji ako hoćeš - rekao je Bora.

- Gde te budem videla, tebe, pa sve redom - rekla je Sandra.

Autor: A.Anđić