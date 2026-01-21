AKTUELNO

Zadruga

OBRAČUN U HOTELU! Sandra nahvatala Boru na vratima, pa ga saterala u ćošak, pljušte pretnje i uvrede kao nikad! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Nakon što je završila sa svađama u Beloj kući, Sandra Todić je krenula u potragu za Borom Santanom.

- Gde si bio pi*ko? Ajde sad sve da priznaš da ti ne razlupam sve - rekla je Sandra.

- Nigde, kupao sam se. aJa tebi želim sve najbolje - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj da mi se obratiš više. Idi gore i objasni gde si bio. Sram te bilo pe*eru, nisi isheftao nijednu - rekla je Sandra.

- Nemoj to da radiš. Ostani tu bleji ako hoćeš - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Gde te budem videla, tebe, pa sve redom - rekla je Sandra.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Obezbeđenje preplavilo pušionicu! Sandra Todić podivljala, pa napala Boru i Anastasiju: Pljušte uvrede (VIDEO)

Zadruga

Karambol! Nikad žešća svađa Aneli i Luke, pljušte pretnje i provokacije (VIDEO)

Zadruga

NASTAO NEVIĐEN HAOS! Miljana i Bebica ušli u ŽESTOK sukob, pljušte UVREDE kao nikad: KORISTILI SMO GA SAMO KAO OBIČNOG POTRČKA! (VIDEO)

Domaći

Obezbeđenje u pripravnosti! Aneli i Asmin ratuju kao nikada, pljušte provokacije i uvrede: Pričaj kako si se prijavljivao u socijalno... (VIDEO)

Domaći

Karambol u Šimanovcima! Obezbeđenje razdvaja Milosavu i Uroša, pljušte teške uvrede na sve strane (VIDEO)

Zadruga

ŠOK! Kačavenda i Aneli zaratile kao nikad do sada, pljušte uvrede na sve strane (VIDEO)