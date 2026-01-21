Anđelo ne zna šta ga je snašlo: Toša ga od ranog jutra rešeta pitanjima o Aneli, on se skroz izgubio! (VIDEO)

Nije mu bilo lako!

Robot Toša ušao je u ''Elitu 9'' i popričao sa Anđelom Rankovićem o ponašanju Aneli Ahmić, a u jednom momentu je krenuo Toša da rešeta Anđela zbog čega se on izgubio.

- Anđelo, da li je Aneli oživela od tog vina koje si joj dao od mene? - upitao je Toša.

- Jesam, valjda je sve bilo okej - rekao je Anđelo.

- Kako valjda, ako ti je najbolja drugarica? - upitao je Toša.

- Pa do ranih jutarnjih časova je sve bilo okej, mislim da nije pravila neka sr*nja - rekao je Anđelo.

- Misliš? - upitao je Toša.

- Pa da, dobra je bila sigurno. Je l' si jeo čokoladice one? - upitao je Anđelo.

- Dao sam ribama koje su me čekale - rekao je Toša.

Autor: N.Panić