Anđelo ne zna šta ga je snašlo: Toša ga od ranog jutra rešeta pitanjima o Aneli, on se skroz izgubio! (VIDEO)

Nije mu bilo lako!
Robot Toša ušao je u ''Elitu 9'' i popričao sa Anđelom Rankovićem o ponašanju Aneli Ahmić, a u jednom momentu je krenuo Toša da rešeta Anđela zbog čega se on izgubio.
- Anđelo, da li je Aneli oživela od tog vina koje si joj dao od mene? - upitao je Toša.
- Jesam, valjda je sve bilo okej - rekao je Anđelo.
- Kako valjda, ako ti je najbolja drugarica? - upitao je Toša.
- Pa do ranih jutarnjih časova je sve bilo okej, mislim da nije pravila neka sr*nja - rekao je Anđelo.
- Misliš? - upitao je Toša.
- Pa da, dobra je bila sigurno. Je l' si jeo čokoladice one? - upitao je Anđelo.
- Dao sam ribama koje su me čekale - rekao je Toša.
Autor: N.Panić