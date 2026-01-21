AKTUELNO

Zadruga

Smislili novu paklenu taktiku: Takmičari ni ne slute šta ih čeka, Janjuš i Toša će ih namagarčiti kao budale! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šou!

Robot Toša i Marko Janjušević Janjuš smislili su novu taktiku da nasamare takmičare ''Elite 9'', a zasigurno je da oni ni ne slute šta ih očekuje.

- Tošo skupili smo 21.000 i slušaj sad plan. Bilo bi dobro da ja kažem da si ti spustio na 30.000 i nek tvoji momci donesu 10.000 kao. Znači ja uzmem nazad 2 i čisti smo po 14000, ni orali ni kopali - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Odlično smo to odradili - rekao je Toša.

- Sad ću ja reći da si ti spustio, kao moliću te - rekao je Janjuš.

- Može, onda ja uzmem pare i zapalim - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajmo ljubi te brat - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

