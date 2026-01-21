Šta će biti sa Aneli i Filipom? Đukić zapenio od besa, od Maje Marinković se nikad brutalnije ogradio! (VIDEO)

Njoj više neće ni ime da spomene!

U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Na samom početku Danilo Dača Virijević obelodanio je najsvežije tračeve iz Bele kuće.

- Filip je radio cele nedelje, pa ovda imam sročeno sve. "Aneli i ja ćemo se družiti", ovo je izjavio Filip Đukić nakon duge depresije od tri dana. On je odlučio da se opet druži sa Aneli, da će biti bliski, a kome on tera inat? Dva dana je pričao da mu nije dobro jer je bio sa bivšom verenicom od svog druga. Da li si dobio oprost od Luke jer si tako brzo odlučio da se družiš sa njegovom bivšom verenicom? - govorio je Dača.

- To druženje od kog poušavam da napraviš priču ispadaš smešan. Ono što smo radili je katastrofalno. Rekao sam da ću sa njom da imam normalnu komunikaciju, neću da bežim, a ne da idem da se družim sa njom. Što se tiče depresije govorili su da se foliram, a kad sam se malo izdigao fizički, a psihički znam kako mi je kad legnem. Nisam ja onaj stari. Vi to možete da radite, ali postoje kamere i bubice. Ja neću da se pravdam. Druženje ste preformulisali, a ono što se desilo se nikad neće ponoviti. Oprost od Luke nisam dobio i mi ne komuniciramo, osim na sastancima - pričao je Đukić.

- Ovo isto si radio sa Majom kad su izlazili klipovi, a ti govorio da se ćete da se družite - rekao je Dača.

- Ti sad pokušavaš da navučeš da uđem u konflikt sa tvojom drugaricom, a ja devojku ne spominjem - dodao je Filip.

- Aneli je rekla Asminu da mora da priča sa njom, jer je Maja u tom trenutku rekla da čeka da joj Asmin napravi jaja. Aneli je iz nemoći počela mene da poliva, sujeta i ljubomora su je odradili na najjače - nastavio je Dača.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić