Najavila tužbu: Teodora nakon slika sa Takijem rešila da se sa njim suoči na sudu! (VIDEO)

Drama!

U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Oni su ugostili Teodoru Delić, koja je govorila o slikama sa Takijem Marinkovićem.

- Danas su stigle slike Takija i tebe koje su jako prisne, pa objasni ko je bolji Bog ili grob? - pročitao je Đukić pitanje koje je postavio Sale Luks.

- Ja sam rekla da su slike već viđene i ništa novo. Ovo mi nije dotaklo i sve što imam da rešim ja ću to na sudu da rešim. Nemam više šta da komentarišem - rekla je Teodora.

- Rekla si da je manijak fotošopirao slike - dodao je Bora.

- Ja sam rekla da je već viđeno i nisam ni pogledala slike. Ja sam rekla da slike postoje i objasnila zašto su se dešavale, a to jer neko hoće da dokaže da je nešto imao sa mnom ja ću da rešavam na sudu. Mogu bilbord da šalju, ali mene to ne dotiče. Smešno mi je kad vidim kako se Marinković trudi da me us*re, a boli me u predelu prepuna - pričala je Teodora.

- Bebica spava sa tobom u izolaciji, kako to da prvi put tamo spava sa tobom? - pitao je Bora.

- On je želeo da spava, a ja sam rekla zašto da ne. Neka on odgovara na ta pitanja - rekla je Teodora.

- Dača je rekao da se Taki poverio Aniti - dodao je Filip.

- Ne zanima me da te stvari objašnjavam, šta me bude pitao ko treba ja ću da odgovorim - govorila je ona.

Autor: A. Nikolić