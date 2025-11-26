Razvezala jezičinu: Teodora proglasila Daču monstrumom, najavila haos zbog priče o dogovorenoj veridbi! (VIDEO)

Drama!

Teodora Delić žestoko je oplela po Danilu Dači Virijeviću zbog sukoba koji su sinoć imali u kojem je on izneo da se su Nenad Macanović Bebica i ona dogovorili još napolju da prave veridbu u najgledanijem rijalitiju u regionu.

- Kakav smrad rekao je da smo se sve dogovorili. Kakav je to mali monstrum i degenko. On kaže kako smo se mi dogovarali sa njim - rekla je Teodora.

- Ja ću da kažem šta imam, rekao je da ste obmanuli naciju za veridbu i prevaru - rekao je Uroš.

- Neću previše rano da sudim, ali ako je to rekao sram ga bilo - poručila je Delićeva.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić