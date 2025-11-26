AKTUELNO

Zadruga

Razvezala jezičinu: Teodora proglasila Daču monstrumom, najavila haos zbog priče o dogovorenoj veridbi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Teodora Delić žestoko je oplela po Danilu Dači Virijeviću zbog sukoba koji su sinoć imali u kojem je on izneo da se su Nenad Macanović Bebica i ona dogovorili još napolju da prave veridbu u najgledanijem rijalitiju u regionu.

pročitajte još

DOPADAM SE ASMINU: Maja progovorila o odnosu sa Durdžićem, otkrila na kakvoj je ralaciji sa Filipom, pa žestoko oplela po Teodori i Bebici! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Kakav smrad rekao je da smo se sve dogovorili. Kakav je to mali monstrum i degenko. On kaže kako smo se mi dogovarali sa njim - rekla je Teodora.

- Ja ću da kažem šta imam, rekao je da ste obmanuli naciju za veridbu i prevaru - rekao je Uroš.

pročitajte još

TU NIJE BILO EMOCIJA: Filip Đukić konačno progovorio o odnosu sa Teodorom, pa otkrio da li je neka učesnica osvojila njegovo srce! (VIDEO)

- Neću previše rano da sudim, ali ako je to rekao sram ga bilo - poručila je Delićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Kačavenda najavila haos: Vanja Živić joj se zamerila, sprema joj šut-kartu! (VIDEO)

Zadruga

Pretrnuo od straha: Mina saterala Daču u ćošak, on ne sme da joj prizna šta je o Alibabi i njoj govorio u Šiša baru! (VIDEO)

Zadruga

Haos u najavi: Sofija slagala Kačavendu, ona joj najavila rešetanje zbog mešanja u vezu Anđele i Gastoza! (VIDEO)

Zadruga

Haos u programu uživo: Zbog Anđelove afere sa Milicom Veličković cela Bela kuća skočila na noge! (VIDEO)

Zadruga

Opšti haos! Teodora zaplakala zbog Bebičinih provokacija, Sofija i Uroš ponovo na ratnoj nozi (VIDEO)

Zadruga

Filip Đukić pomutio um ženama: Haos u cik zore, žestoko zaratile zbog njega! (VIDEO)