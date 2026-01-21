Stala u njegovu zaštitu: Aneli zapušila usta zlim jezicima koji hoće da posvađaju Filipa i nju! (VIDEO)

Žestoko odbrusila Maji i Dači!

U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Njihov naredni gost bila je Aneli Ahmić.

- Koji je razlog plakanja sinoć pred žurku? Asmin je pristao da ti ustupi krevet prekoputa Anite i Luke i da li ćeš pristati jer ne biraju mesto i vreme za snošaj?

- Razlog plakanja jer sam bolesna i jer sam ostala bez kreveta, a nisam navikla da spavam na garnituri. Nadam se samo da neće da produže odabrane, tamo ne provodim vreme i samo spavam i izađem. Asminov krevet je pored, okrenem se na drugu stranu i spavam i jer je to par dana možda bih izdržala. Asmin je poslednji čovek sa kojim bih ovde bila, zgadio mi se i srozao u očima. Ja ne bih ni da pričam o njemu. Vidiš šta Dača radi, slušala sam kako je Filipa sekao i ne da da se komentariše i ne da nam da se zabavljamo i družimo. Oni sad hoće Filipa i mene da posvađaju na silu. Mi doprinosimo žurkama, naše druženje je prirodno - govorila je Aneli.

- Treba da se družite, to je prirodno - rekao je Bora.

- Mene boli nepravda. Bila sam i ja 100 puta u depresiji, dignem se iz pepela. Filip je bio tri dana, a šta je trebalo 15 dana? Ovo me jako nervira - dodala je Ahmićeva.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić