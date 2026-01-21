Nova sreda, nova korpa: Filip se ponovo ogradio od Boginje nakon poljupca! (VIDEO)

Ne odustaje od ponižavanja!

U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Oni su ugostili Tanju Boginju koja je otkrila šta je sinoć radila sa

- Sinoć si gurala ruke Filipu u džep da li si grejala ruke ili igrala ručni bilijar, a pao je i poljubac. Da li si spremna na sve zarad malo Filipove pažnje? - pročitao je Đukić pitanje od Saleta Luksa.

- Bilo mi je hladno i stavila sam ruke u džep. Pao je poljubac na blic, a ja sam slobodna devojka i on je slobodan, pa možemo da radimo šta hoćemo - rekla je Boginja.

- Ja sam sad u polu ilegali i treba mi vremena da dođem sebi. Ja sam došao do nivao da su i meni neke stvari degutante i hoću da se iskuliram. Treba mi mira - dodao je Đukić.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić